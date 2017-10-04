Запуск отопления в Хабаровске идет в плановом режиме. Об этом было заявлено на штабе по городском хозяйству, который возглавляет первый заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Чернышов. К 17 часам 3 октября тепло было подключено в 97 объектов образования – это детские сады, школы, 57 учреждений здравоохранения, 300 многоквартирных жилых домов. В остальные учреждения, дома, офисы и предприятия отопление будет запущено в ближайшие дни. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как заявил Сергей Чернышов, необходимо быстро устранять возникающие аварии на сетях и обеспечить максимально четкое взаимодействие всех служб. В плановом режиме идет подключение сетей министерства обороны. Уже есть отопление на всех социальных объектах. Военные энергетики готовы подключить жилые дома.