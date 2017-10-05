Инвалидам Хабаровского края помогут открыть бизнес

В Хабаровске состоялось заседание Совета при Губернаторе края по делам инвалидов, на котором обсудили реализацию прав инвалидов и обеспечение их равных возможностей в обществе. Совещание провел заместитель Председатель Правительства края по вопросам социального развития Владимир Чаюк. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Основным вопросом, который рассмотрели участники Совета стала реализация мер, способствующих повышению конкурентоспособности на рынке труда людей с ограниченными возможностями. По данным комитета по труду и занятости населения Правительства края, сегодня в регионе проживает порядка 77 тыс. инвалидов, из них 23770 – трудоспособного возраста. Работает 5097 человек, в том числе на предприятиях края , которые в соответствии с краевым законом выделяют квоты под вакансии для граждан с инвалидностью.

Помимо помощи в трудоустройстве оказывается помощь тем, кто хочет начать собственный бизнес. Инвалидам единовременно выплачивается до 100 тыс. руб. на подготовку документов для государственной регистрации юридического лица и реализации бизнес-плана. Также граждане с ограниченными физическими возможностями могут воспользоваться мерами поддержки в рамках краевой программы по развитию малого и среднего предпринимательства.

С января по сентябрь 2017 г. девять граждан с инвалидностью открыли собственное дело в области торговли, строительства, обрабатывающих производств и сфере услуг, занимаются пчеловодством, разведением птицы, свиней, овец и коз.

Также комитет оказывает поддержку в профориентации и переобучении. В этого году такой возможностью воспользовались 16 человек.

Кроме того, в крае продолжается работа обеспечению доступности жилья для инвалидов. На сегодняшний день в муниципальных районах подходит к завершению обследование квартир. По итогам будут предприняты необходимые меры для обеспечения комфортного проживания данной категории граждан.