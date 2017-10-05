Молодые педагоги презентовали свои проекты по развитию отрасли

В Хабаровске в преддверие Дня учителя состоялась престиж-встреча министра образования и науки края Аллы Кузнецовой с представителями Ассоциации молодых педагогов региона. В мероприятии приняли участие 40 учителей — победителей и призеров краевых и всероссийских профессиональных конкурсов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На встрече обсудили перспективы развития отрасли. Так, учителя средней школы № 3 г. Амурска предложили развивать в районе «педагогический туризм». Молодые педагоги из Николаевска-на-Амуре представили проект по популяризации профессии современного воспитателя в СМИ, на интернет-порталах и в социальных сетях. Представители Хабаровска выступили с предложением провести форум молодых педагогов и пригласить на него коллег из соседних регионов.

«Каждый воспитатель и учитель должен любить детей, это одна из непременных задач в нашей профессии. Лучшая награда от учеников — их горящие глаза. Желаю вам вдохновения, сил, терпения и поздравляю с этим чудесным праздником», — обратилась к участникам встречи Алла Кузнецова.

По информации министерства образования и науки края, сегодня в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования детей края трудятся более 2,5 тыс. молодых специалистов в возрасте до 35 лет. Это 23,5% от всех педагогических работников края.