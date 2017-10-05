Юрий Трутнев: Необходимо упростить механизм передачи земель под инвестиционные проекты

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в Хабаровске провел совещание по развитию площадок ТОСЭР и Свободного порта. В работе приняли участие представители федеральных органов власти, Губернатор края Вячеслав Шпорт, а также инвесторы, которое реализуют свои проекты в регионе. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Стороны обсудили вопросы строительства инфраструктуры для площадок ТОСЭР, привлечения новых резидентов. Также одной из ключевых стала тема предоставления земельных участков. Сейчас в крае сразу несколько инвесторов при поддержке региональных властей решают вопросы перевода лесных и рекреационных участков в другие категории земель. На них бизнес планирует реализовывать свои проекты. Юрий Трутнев поручил разработать механизм по максимально оперативному переводу земли под инвестпроекты.

«Есть отдельные примеры, когда эти бюрократические процедуры занимают годы. Такого, конечно, допускать нельзя. Мы предлагаем соответствующие полномочия предоставить Корпорации развития Дальнего Востока, которая будет изымать земли и передавать их инвестору. Бизнес не будет терять время, не будет никуда ничего переводить, просто получит землю и начнет работу. Для того, чтобы внедрить такой механизм, нужны изменения в законы. Я поручил подготовить соответствующие поправки», — сообщил Юрий Трутнев по итогам совещания.

Напомним, что сейчас в Хабаровском крае завершены проектные работы и начато обустройство площадок ТОСЭР. Статус резидента присвоен 39 компаниям, с объявленными инвестициями свыше 43 млрд. рублей, запланировано создание 5,5 тыс. новых рабочих мест.

11 компаний запустили производство, создано 687 рабочих места, вложено в бизнес порядка 5,2 млрд. рублей.

В Свободном порту Ванино статус резидента получили 9 компаний с общим объемом заявленных инвестиций 82 млрд. рублей и созданием 1,6 тыс. рабочих мест.