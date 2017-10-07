Дальневосточники будут летать по «плоскому тарифу» с бесплатным багажом

Вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая в интересах дальневосточников инициировала вопрос о сохранении права бесплатного провоза багажа по «плоскому тарифу». Руководство «Аэрофлота» в письме сообщило, что «плоский тариф» авиабилетов на рейсы, соединяющие Москву и Дальний Восток, сохранит гарантии по норме провоза бесплатного багажа.
«Для Дальнего Востока «Аэрофлот», как основной перевозчик как выполнял, так и будет выполнять перелеты по ранее принятым правилам и норме провоза багажа», — подчеркнула зампред Госдумы.
«Мы давно взаимодействуем с «Аэрофлотом». Компания, фактически, на протяжении почти 3 лет реализует меры социальной поддержки, давая нерыночный «плоский тариф». Напомню ,что особое отношение к Дальнему Востоку, меры, направленные на развитие региона — это стратегия Президента России Владимира Путина», — сказала парламентарий.
«Цена на билет без багажа ориентирована на экономический сегмент компаний, которые должны расширять рынок и быть ориентированы на новых пассажиров. Такой сегмент дешевых и коротких перелетов есть во всем мире и во всем мире есть желающие путешествовать с рюкзаком. А«Аэрофлот» — главная компания, которая осуществляет магистральные, многочасовые перелеты и дешевые билеты с платным багажом «Аэрофлот» ни тогда, ни сейчас не рассматривал как перспективу», — сообщила Ирина Яровая.
Эта запись была опубликована 07.10.2017в 10:57. В рубриках: Общество.
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