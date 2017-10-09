Жители Фуюаня нанесут ответный визит хабаровчанам. Семьи из КНР будут гостить в дальневосточной столице с 13 по 15 октября. Напомним, в прошлом году двадцать семей из дальневосточной столицы впервые посетили соседний приграничный город в рамках дружественных обменов. Программа визита получилась очень насыщенной – представители принимающей стороны учили русские песни и танцы, изучали народные забавы, а гости узнали о китайской живописи Гохуа, о культуре и истории соседней страны, поучились приготовлению национальных блюд. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Кроме неформального общения, участники встречи смогли принять участие в мероприятиях, подготовленных принимающей стороной: в чайной церемонии, экскурсиях в Центр планирования города Фуюань, музей рыб. Они также посетили водно-болотные угодья на китайской территории Большого Уссурийского острова, осмотрели самую восточную пагоду Китая, установленную на острове.

В этом году китайская делегация прибудет в составе 107 человек. Жителей Поднебесной готовятся принять в семьях хабаровчан – тех самых, что гостили в Фуюане в прошлом году. В первый день гости посетят торговые центры, а затем их ждет культурная и развлекательная программа. Лучшие представители разных профессий Фуюаня посетят музей истории Хабаровска и городской центр по организации досуга детей и молодежи.

А школьникам покажут гимназию № 4, где ведется преподавание китайского языка, и центр «Восхождение». Для семей из Китая подготовлены экскурсии по городу. А самым главным событием станет совместный концерт в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец». После этого семьи из КНР будут приглашены на домашний ужин к кругу семей хабаровчан. Закончится визит в воскресенье, 15 октября.