Дальний Восток получит дополнительное финансирование для развития туризма

Минвостокразвития России согласовало проект разработанной Ростуризмом концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025годы». В программу по предложению Минвостокразвития России проработаны и включены дополнительные перспективные туристические направления на Дальнем Востоке.

Как отметил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов, в рамках действующей федеральной целевой программы создаются три туристско-рекреационных кластера: «Северная мозаика» в Республике Саха (Якутия), «Амур» в Амурской области и «Остров Большой Уссурийский – Шантары» в Хабаровском крае. Также развиваются межрегиональные продукты и маршруты. Например, Приморье выступило инициатором создания нового бренда «Восточное кольцо России», объединившим 12 регионов Сибири и Дальнего Востока. Край выступает в роли транспортного и туристского хаба, аккумулирующего и распределяющего туристские потоки по другим российским территориям. Новые туристические зоны вдоль транспортной автомагистрали «Москва-Владивосток» формируются в рамках бренда «Сибирский тракт».

«Вместе с тем Минвостокразвития России неоднократно обращало внимание, что из этой работы выпали такие туристические регионы как Камчатка и Сахалин. Коллеги из Ростуризма нас услышали, и в рамках новой концепции все эти направления охвачены вниманием. Отдельно будет уделено внимание формированию туркластеров в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае и на острове Русский в Приморье», – сообщил Артур Ниязметов.

В рамках проекта концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы» сформирован дополнительный список конкурентоспособных направлений Дальнего Востока, которые обладают высокой туристской привлекательностью. Сейчас выделены три таких дальневосточных направления, в рамках которых планируется создать интегрированный комплексный турпродукт под единым брендом. Ростуризм планирует развивать круизный туризм по реке Амур с элементами познавательного туризма в рамках турнаправления «Амур». Для этого будут консолидированы туристские потенциалы Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономии. Отмечается, что в перспективе интерес может представлять космический туризм благодаря первому российскому гражданскому космодрому «Восточный» в Приамурье. Турнаправление «Камчатка-Сахалин» будет направлено на развитие морского, горнолыжного и лечебно-оздоровительного туризма. В рамках еще одного туристского направления «Приморье» будет сделан акцент на деловом и круизном туризме. По оценкам Ростуризма, предварительный объем по данным проектам составит 22 млрд рублей, в том числе 5,5 млрд из средств федерального бюджета.

Также дополнительные средства будут выделены для Республики Саха Якутия в рамках формирования турнаправления «Русская Арктика».

«В предварительный перечень проектов, предлагаемых к включению в состав целевой программы, вошли инвестиционные проекты по созданию кластеров с высокой степенью готовности к реализации. Приоритетным проектом на Дальнем Востоке станет развитие туркластера в рамках долгосрочного плана развития Комсомольска-на-Амуре. Уже дан старт ряду проектов в этой сфере. В рамках недавней рабочей поездки в Хабаровский край были отмечены высокие темпы реализации инвестиционного проекта в ТОР «Комсомольск» на площадке Холодоми. Инвестором закуплено оборудование, в том числе первые в России подъемники с обогревом», – прокомментировал Артур Ниязметов.

Отдельное внимание будет уделено повышению привлекательности территории острова Русский. В концепции по развитию острова, утвержденной Правительством России в июне текущего года, одним из основных направлений развития является туризм.

«Включение туристских кластеров с указанием объемов финансирования будет осуществляться после утверждения концепции и разработки проекта федеральной целевой программы на ее основе», – уточнил Артур Ниязметов.

Отметим, что проект концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019-2025 годы» разработан Ростуризмом в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина по итогам заседания президиума госсовета, прошедшего в августе 2015 года, о продлении соответствующей ФЦП и поручением Председателя Правительства России Дмитрия Медведева.