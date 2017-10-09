На Дальнем Востоке увеличится количество золотодобывающих предприятий

Новые потенциальные резиденты Дальнего Востока планируют осваивать глубоководные объекты рыбного промысла, реализовывать экологические проекты в сфере альтернативной энергетики и промышленности, строить зерновой терминал и золотодобывающее предприятие.

19 заявок с общим объемом заявленных инвестиций 11,6 млрд рублей поступили на минувшей неделе в АО «Корпорация развития Дальнего Востока», из них шесть на ведение инвестиционной деятельности на территориях опережающего развития и 13 – на территории свободного порта Владивосток.

К примеру, создание гостиничного комплекса на 40 номеров планируется на территории опережающего развития «Надеждинская». Проект представлен заявителем, который в статусе резидента свободного порта Владивосток уже ведет строительство современного 20-этажного жилого дома с помещениями, предназначенными для коммерческой деятельности. ТОР «Надеждинская» также привлекла заявителя, который намерен внедрять инновационные технологии газопотребления и выпускать газовое оборудование.

Еще два проекта представили на рассмотрение инвесторы, избравшие для ведения предпринимательской деятельности ТОР «Николаевск», где планируется организация рыболовного хозяйства и строительство золотодобывающего предприятия на месторождении «Полянка» — площадка была найдена в Хабаровском крае в 2014 году, ее запасы превышают 15 тонн драгметалла.

Участок на территории опережающего развития «Комсомольск» выбрал заявитель для создания предприятия по переработке молока, мяса птицы и производства мясных консервов. ТОР «Большой камень» рассматривает потенциальный резидент как территорию для размещения современного зернового терминала мощностью по перевалке 3,5 млн тонн, который будет находиться на берегу акватории Уссурийского залива на мысе Максимова.

Кроме того, на минувшей неделе были приняты положительные решения в отношении двух ранее поступивших заявок. Инвесторы, планирующие построить на территориях опережающего развития «Кангалассы» и «Хабаровск» заводы по производству строительных металлоконструкций и по восстановлению, переработке и производству резинотехнических изделий, стали ближе к реализации своих проектов.

День за днем увеличивается потенциал развития территории свободного порта Владивосток.

К примеру, пилотный проект по освоению глубоководных объектов промысла Дальневосточного бассейна на глубинах от 1200 до 2500 метров рассчитывает реализовать инвестор за счет перехода с традиционного лова на континентальном шельфе на глубоководный лов, возможность которого была научно обоснована специалистами ФГБУ «Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр», ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет», ФГБУ науки «Тихоокеанский океанологический институт имени В.И. Ильичева ДВО РАН.

С экологическими проектами выступили заявители, которые планирую заняться разработкой оснащения объектов комплексными стационарными системами солнечной энергетики и организацией производства переработки коммунальных и промышленных отходов в энергетическую ликвидную продукцию — мазут, электроэнергию, тепловую энергию, органоминеральные удобрения.

Статус резидентов свободного порта Владивосток рассчитывают получить три инвестора. Они намерены создать автотранспортное предприятие, обеспечивающее перевозку угля с месторождений Углегорского района Сахалинской области в морские порты, построить производственно-техническую базу по ремонту, изготовлению узлов и агрегатов автомобильной и специальной техники и открыть мини асфальтовые заводы малой производительности.

По-прежнему популярные среди потенциальных резидентов СПВ проекты строительства кафе быстрого обслуживания, парковок, автомобильных стоянок и складских комплексов для хранения грузов и сдачи в аренду.

С момента реализации федеральных законов о территориях опережающего развития и свободном порте Владивосток в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» поступило 905 заявок с общим объемом инвестиций 2,7 трлн рублей и перспективой создания более 103 тысяч рабочих мест. По данным на 9 октября 2017 года резидентами ТОР на Дальнем Востоке являются 183 компании, статус резидента СПВ получили 320 компаний.