Урожайность картофеля и фуражного зерна выросла в крае

В Хабаровском крае подходит к завершению уборочная кампания. Как сообщили в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края, 2017 год выдался благоприятным для полевых работ.

Лучшими в крае по урожайности фуражного зерна с результатом более 20 ц\га стали ООО «Колос», «Даниловка», «Вектор», «Амурская Заря». Безусловный лидер по зерну ООО «Вектор» с урожайностью в 30 ц/га. Всего в этом году пшеницы, ячменя и овса, которые потом пойдут на корм скоту намолочено 14 тыс. тонн с урожайностью 18,9 ц/га. Для сравнения, в прошлом году собрано 9,7 тыс. тонн зерна с урожайностью 11,4 ц/га. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Подведены итоги и по уборке картофеля. С 791 га собрано 12 тыс. тонн клубней с урожайностью 152 ц/га. Это почти на треть больше, чем в прошлом году — тогда урожайность культуры составила — 4,9 тыс. тонн (99 ц/га). В этом году на уборке картофеля лучшие результаты показало ООО «СХП «Колос».

В крае продолжается уборка сои. К работам приступили в Вяземском районе — намолочено 968 тонн с урожайностью 16,6 ц/га.

Тем временем, АО «Хорское», АО «Лермонтовское», ООО «Агрофирма «Семена» уже засеяли 320 га земли озимыми рожью и пшеницей для получения в следующем году зеленой подкормки для крупного рогатого скота.