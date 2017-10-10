Жители Хабаровского края проверят свои знания по экономике

12 октября во всех регионах России впервые пройдет Всероссийский экономический диктант. Цель образовательной акции — определение и повышение уровня экономической грамотности населения, развитие интеллектуального потенциала молодежи. Тема диктанта в этом году — «Сильная экономика – процветающая Россия!» Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, стать участниками акции могут все желающие. Диктант подготовлен для трех категорий: учащихся 9-11 классов школ и учреждений среднего профессионального образования, студентов и преподавателей вузов и всех остальных. Каждый из трех вариантов теста состоит из заданий разной степени сложности на знание экономических понятий и терминов, методов и инструментов управления экономическими процессами и др.

«Для прохождения тестовых заданий в Хабаровске организованы несколько площадок: в ТОГУ и ХГУЭП для студентов вузов и всех желающих, в Дальневосточном институте управления – филиале РАНХиГС пройти тест смогут все три категории тестируемых. В Комсомольске-на-Амуре экономический диктант можно написать в государственном техническом университете», – рассказала консультант министерства образования и науки Елена Арышева.

Диктант проводится в единый день во всех регионах РФ в 10 часов по местному времени. Участники, набравшие более 80 баллов, будут приглашены к участию в финале всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки».