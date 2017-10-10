В Хабаровском крае введен новый порядок оценки недвижимости

Хабаровский край одним из первых в России приступил к реализации 237 федерального закона «О государственной кадастровой оценке объектов недвижимости». Теперь полномочия на проведение процедуры, которой раньше занимались независимые оценщики, переданы в КГБУ «Хабаровский краевой центр государственной кадастровой оценки и учета недвижимости». Специалисты учреждения прошли обучение и получили дипломы о профессиональной переподготовке по этому направлению. Группа оценщиков уже приступила к работе, начат сбор и анализ информации о недвижимом имуществе жителей региона. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Напомним, с этого года имущественные налоги в крае считаются исходя из кадастровой стоимости, которая соответствует рыночной, а не инвентаризационной, как было ранее. Поэтому собственникам недвижимости и земельных участков необходимо позаботится об уточнении этих данных заранее.

«От полноты и правильности предоставленных сведений будет зависеть размер налога на имущество. Чем быстрее собственники предоставят данные, тем раньше они смогут проверить, что вошло в Росреестр для определения кадастровой стоимости объекта недвижимости. Проводить работу по оценке будут только специалисты Хабаровского краевого центра оценки, никакие иные кадастровые оценщики на территории региона к этому виду работ допущены не будут», — отметили в КГБУ «Хабкрайкадастр».