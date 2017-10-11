В Хабаровске завершаются работы по подключению отопления в жилые дома. Старт отопительному сезону был дан 3 октября, в соответствии с графиком на запуск тепла во все социальные объекты и жилые дома было дано 10 дней. «В течение пяти дней отопление было подано во все объекты образования и здравоохранения», — отметил первый заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Чернышов. – Тепло поступает в 3482 жилых дома. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Сегодня по состоянию на 15 часов без отопления остаются 18 домов. Часть из них будет подключена до конца дня, а оставшиеся – завтра, 12 октября». Что касается паспорта готовности всего города к зиме, то он будет получен к 15 ноября. За это время сетедержатели должны завершить все работы, и готовность города оценит Ростехнадзор.