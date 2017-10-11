130 дворов и 23 внутриквартальных проезда были отремонтированы в Хабаровске нынешним летом. Об этом членам комитета по городскому хозяйству Хабаровской городской думы рассказал заместитель начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Анатолий Климочкин. Ремонт дворов проводился в рамках трех программ: 65 дворовых территорий на общую сумму 64 миллиона рублей было благоустроено по программе муниципальных грантов. Из городской казны на эти цели было выделено около 36,5 миллиона рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Остальные средства собрали собственники квартир. В 33 дворах установлены детские городки, спортивные площадки или площадки для углубленных мусорных контейнеров, в остальных уложен новый асфальт, заменены бордюры, проведено благоустройство. На сегодняшний день ремонт по этой программе закончен. 57 дворов на общую сумму 102,4 миллиона рублей были отремонтированы по программе «Формирование современной городской среды».

В рамках этой программы, рассказал Анатолий Климочкин, сейчас проходит инвентаризация дворов города. Согласно паспорту инвентаризации, проверяющие обследуют состояние проезда, элементов освещения и благоустройства. Работа должна быть завершена к концу нынешнего года. Всего необходимо дать заключение в отношении почти 3500 городских дворов. Эти данные будут учитываться при составлении списка объектов ремонта в будущем году.

Проверяющие также дают заключение об отсутствии на территории малых архитектурных форм, благоустроенных контейнерных площадок, просторных парковок. Однако эти недостатки будут устраняться за счет других средств – за счет муниципальных грантов или еще одной программы, которую муниципалитет реализует вместе с правительством Хабаровского края. В нее входят мероприятия по ремонту дворовых территорий МКД и проездов к ним. В рамках этой программы в нынешнем году было благоустроено 8 дворов и 23 проезда на общую сумму 64,5 миллиона рублей.