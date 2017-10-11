В Хабаровске открылась фотовыставка «Первозданная Россия»

В Хабаровске на площадке Дальневосточного художественного музея начала работу выставка фотографий «Первозданная Россия», приуроченная к столетию отечественной заповедной системы и Году экологии. В торжественной церемонии открытия принял участие Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На выставке представлены более 120 лучших работ фотографов-натуралистов, сделанных в отдаленных и труднодоступных местах страны и раскрывающих безграничную красоту и уникальность российской природы. Жители краевой столицы смогут увидеть арктические острова, горные вершины, чистейшие озера, нетронутую тайгу и бескрайние степи. В том числе на выставке представлены фотографии острова Ионы, который административно относится к Хабаровскому краю.

«Наш регион сегодня с радостью присоединяется

к общероссийскому марафону выставки «Первозданная Россия». Выставка дает прекрасную возможность увидеть богатство заповедных уголков нашей страны, в том числе и Хабаровского края. Знаменательно, что экспозиция открывается в преддверии 79-й годовщины со Дня образования края. Безусловно, она станет прекрасным подарком жителям нашего региона», — отметил Губернатор Вячеслав Шпорт.

Напомним, организаторами фотомарафона выступают Совет Федерации ФС РФ, Русское географическое общество, министерство культуры РФ. Впервые в этом году при поддержке АО «СУЭК» работы фотомастеров представят за Уралом. В течение года выставка пройдет в восьми регионах России, а также 77 зарубежных странах.

Хабаровчане смогут посетить выставку до 5 ноября. Вход для всех желающих свободный.