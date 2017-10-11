Хабаровский край и префектура Аомори отмечают 25-летие дружественных связей

Делегация Хабаровского края во главе с министром образования и науки Аллой Кузнецовой отправилась в префектуру Аомори (Япония), где пройдет празднование 25-летия установления дружественных связей между регионами. Стороны обсудят развитие дальнейшего сотрудничества.

Сегодня состоялся визит вежливости к Губернатору префектуры Аомори Синго Мимура. В рамках встречи Алла Кузнецова вручила ему приветственный адрес от Губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Дружественные отношения направлены на укрепление взаимопонимания между жителями наших стран, имеют многолетнюю историю и охватывают различные сферы, направления экономического и гуманитарного характера. Префектура Аомори является давним и надежным международным партнером Хабаровского края. Мы намерены и дальше развивать и расширять сферы взаимодействия. Лидерами наших государств принято решение о проведении в 2018 году перекрестных годов России и Японии. Это позволит полнее раскрыть имеющийся потенциал двустороннего сотрудничества», — говорится в поздравлении.

В течение нескольких дней делегация Хабаровского края посетит музеи, общество дружбы России и Японии и местную школу префектуры. На завтра запланировано проведение товарищеских молодежных соревнований по дзюдо.

Напомним, Хабаровский край и Аомори уже много лет связывают отношения дружбы и сотрудничества. Соглашение с префектурой было подписано еще в 1992 году. За это время регионами было проведено большое количество совместных мероприятий в сфере культуры, молодежных обменов, сельского хозяйства, медицины, спорта, образования, туризма и экономики.