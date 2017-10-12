Каждый четвертый россиянин рассматривает возможность переезда на Дальний Восток

В ходе пресс-конференции «Дальний Восток в восприятии россиян» генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков, рассказал о факторах, которые влияют на готовность переезда граждан на Дальний Восток, а также при каком уровне заработной платы россияне готовы рассматривать возможность переезда и работы на Дальнем Востоке. Такие данные предоставил ВЦИОМ на основе проведенного исследования.

Возможность работы на Дальнем Востоке рассматривает каждый четвертый россиянин (24% опрошенных). Подобный интерес, в первую очередь, выражают россияне в возрасте до 44 лет, в том числе каждый третий россиянин в возрасте от 25 до 44 лет готов рассмотреть возможность работы на Дальнем Востоке.

Одним из основных факторов, стимулирующих к переезду, является достаточно высокий уровень заработной платы. Кроме того, часть россиян хотели бы сменить место жительства для того, чтобы «начать новую жизнь», а для молодежи это стремление обусловлено возможностью быстрого карьерного роста (социального лифта).

Диапазон заработных плат, воспринимаемых как мотивирующие к переезду, колеблется в пределах от 50 000 до 100 000 рублей, более высокие запросы у россиян, имеющих незаконченное высшее или высшее образование – около 150 000 рублей.

«Дальний Восток сейчас воспринимается, как место для зарабатывания денег. И как мы видим, готовность достаточно высокая. При этом максимальная готовность исходит от населения в возрасте 25-44 лет, что составляет одну треть от общего количества опрошенных», — отметил Валентин Тимаков, генеральный директор АРЧК ДВ.

Напоминаем, что в ходе рабочей поездки Президента РФ на Дальний Восток Минтруду России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, поручено проработать вопрос о повышении эффективности реализации программ повышения мобильности трудовых ресурсов на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.