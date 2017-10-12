Новые предприятия на Дальнем Востоке дают работу прежде всего местным жителям

При запуске новых предприятий и создании новых рабочих мест на Дальнем Востоке приоритет дается самим дальневосточникам. Такое мнение выразил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев на прошедшей пресс-конференции «Дальний Восток в восприятии россиян».

«Приоритет дается дальневосточникам. Но для них это также вызов. Необходимо будет повышать свою квалификацию для работы по тем новым отраслям, которые развиваются, на тех высокотехнологичных предприятиях, которые создаются в макрорегионе, проходить переобучение», — подчеркнул Сергей Качаев.

Как отметил замминистра, второй приоритет – жители других регионов Российской Федерации. «Здесь мы рассчитываем прежде всего на программу повышения трудовой мобильности, которая реализуется в стране и направлена на помощь граждан из европейской части и других территорий для переезда на Дальний Восток», — сказал он.

Третий приоритет, по словам Сергея Качаева, — «соотечественники с той же культурной и ментальной идентичностью, что и сами россияне». «Здесь действует специальная программа по переселению соотечественников, проживающих за рубежом», — утонил он.

По словам замглавы Минвостокразвития России, привлечение иностранной рабочей силы возможно только после того, как исчерпаны возможности привлечения россиян и соотечественников, проживающих за рубежом. «Только четвертый приоритет – иностранная рабочая сила. Мы рассматриваем квалифицированных специалистов: прежде всего иностранцев, которые могут обучить и повысить компетенции наших граждан, помогут запустить новые проекты на Дальнем Востоке», — сообщил Сергей Качаев.

Напомним, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция на тему: «Дальний Восток в восприятии россиян», которой приняли участие руководители Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и ВЦИОМ. В рамках мероприятия были представлены результаты исследования ВЦИОМ «Оценка восприятия Дальнего Востока жителями Российской Федерации и уровня развития человеческого капитала в регионах Дальнего Востока», а также Индекс развития человеческого капитала, разработанный Агентством с учётом результатов социологического опроса ВЦИОМ.