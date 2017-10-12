Производителям края помогут найти новые рынки сбыта

В Хабаровске состоялось заседание общественного совета при комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края. Участники встречи обсудили комплексный план развития отрасли на 2018-2022 годы. Документ был разработан с учетом предложений бизнеса и, в том числе, предусматривает меры по поддержке предприятий, которые планируют поставлять продукцию за рубеж. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На сегодняшний день продовольственные товары местных производителей хорошо продается в азиатских странах, в первую очередь – в Китае. Большим спросом у жителей КНР пользуется мороженое, хлебобулочные изделия, мед, слабоалкогольные напитки.

«Задача на 2018 год и далее — вывод на рынок не менее двух экспортеров ежегодно, расширение числа стран, в которые осуществляются поставки. И здесь необходима точечная работа с производителями. В крае организованы бесплатные курсы, где специалисты рассказывают о нюансах проведения деловых переговоров, перечне документов для экспортной сделки, возможных рисках, технологиях продвижения товара на внешних рынках», — сообщила заместитель председателя комитета Ксения Халимонова.

План комплексного развития определяет и другие стратегические задачи для отрасли. Среди них увеличение объемов производства в следующие пять лет: продуктов – на 9,9 %, напитков – на 1,6%, освоение и выпуск не менее 30 новых видов продукции ежегодно. Также к 2022 году планируется увеличить долю сырья краевого производства, которое используют перерабатывающие предприятия: по молоку — до 25%, по мясу — до 33%.