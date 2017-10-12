День края отметят автоквестом и дегустацией национальных блюд

В Хабаровском крае готовятся отметить 79-летие региона. К праздничной дате приурочены многочисленные культурные и спортивные мероприятия.

Так, в районах юные жители получат свои первые паспорта. В школах запланированы торжественные линейки и классные часы. Будут организованы благотворительные молодежные и ветеранские акции. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В Бикинском районе работающая молодежь примет участие в игре «Молодежный форсаж», кроме того, должен состояться конкурс «Автоледи 2017». В Нанайском районе запланирована конференция «Край родной, навек любимый» и конкурс профмастерства. В Солнечном районе состоится выставка-презентация национальных блюд в рамках проекта «Кухня без границ». Для старшего поколения в домах ветеранов, социальных учреждениях, в местных домах культуры организуют праздничные вечера и концерты.

21 октября состоится семейный автоквест «Попутчики-2017». Участие в акции примут жители Комсомольска-на-Амуре, Комсомольского, Амурского и Солнечного районов. Они проверят познания по истории и географии города Юности, а также знаменитых земляках. Также команды выполнят творческие задания.

Ко Дню края приурочены и спортивные мероприятия. 18 октября в Комсомольске-на-Амуре пройдут состязания по горному бегу. Одновременно в Амурском районе состоятся соревнования по скалолазанию. 20 октября в Амурске запланировано спортивное мероприятие по стрельбе. В Хабаровске 18 по 20 октября в универсальном спорткомплексе пройдут всероссийские соревнования по вольной борьбе.

В день основания региона – 20 октября – в краевом музыкальном театре пройдет торжественное собрание, на которое приглашены более 800 человек. В мероприятии примет участие Губернатор края Вячеслав Шпорт. Он поощрит лучших представителей региона. Глава края вручит почётные знаки: «За заслуги им. Н.Н. Муравьева-Амурского», «Заслуженный ветеран», «Материнская слава». Завершится мероприятие праздничным концертом с участием лучших творческих коллективов края.