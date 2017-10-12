Активисты края стали победителями дальневосточного конкурса социальных проектов

Стали известны имена победителей конкурса проектов Дальневосточного федерального округа «В добром крае – добрые дела!». Церемония награждения состоялась во Владивостоке в рамках форума активных граждан «Сообщество». Денежные сертификаты на реализацию социально значимых инициатив получили и представители Хабаровского края.

Проект Галины Мигды о культурном просвещении детей и подростков «Земля птицы Жар» получил денежный грант в размере 118 тыс. руб., а инициатива Дарины Маковецкой «В кольце золотых куполов», направленная на самореализацию людей старшего поколения, – 150 тыс. рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Напомним, конкурс проектов «В добром крае – добрые дела!» проходил с 17 апреля по 1 сентября 2017 года при поддержке Минвостокразвития России. Общественники девяти регионов Дальнего Востока предложили 94 инициативы в области культуры, искусства, образования, спорта, экологии, развития общественного сектора и социальной сферы и др. Чтобы получить денежный сертификат, инициатива участника должна была набрать 50% от суммы, необходимой для ее реализации. Остальные деньги выделяет фонд «Соработничество».

Проекты были опубликованы на электронной краудфандинговой площадке «Начинание.ру», где все желающие могли поддержать лучшее, по их мнению, начинание и внести денежный вклад. По итогам конкурса, грантовую поддержку получили 12 проектов.