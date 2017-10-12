Сергей Суковатый: «Главное, чтобы люди из-за проблем на муниципальном автотранспортном предприятии не почувствовали неудобств». Начальник профильного управления администрации города рассказал, как сегодня организована работа общественного транспорта. Сергей Суковатый сообщил, что ХПАТП-1 обслуживает 12 городских маршрутов, а всего их в городе 65. Ежедневно муниципалы выставляют на линию до 120 автобусов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Всего же в городе ежедневно работает более 700 единиц общественного транспорта. «Мы постарались сделать всё, чтобы из-за экономического состояния предприятия, которое сейчас находится в состоянии конкурсного производства, пассажиры не почувствовали неудобств, чтобы они не были вынуждены идти пешком. И это удалось. Это одна задача.

Вторая задача – сохранить основной костяк большого коллектива ХПАТП-1, в котором сейчас насчитывается 922 человека», — рассказал Сергей Суковатый. Управление транспорта в течение длительного времени занимается вопросами финансового состояния предприятия. В настоящее время наблюдаются большие издержки, поэтому необходимо поменять условия работы транспортников так, чтобы ХПАТП стало самодостаточным. «Сегодня ХПАТП-1 находится в состоянии конкурсного производства. Что будет дальше? За счет бюджета города будут приобретаться новые автобусы, обновляться подвижной состав.

Но само предприятие должно работать самодостаточно. Получили выручку, выплатили зарплаты, налоги, часть прибыли нужно направлять на то, чтобы рассчитаться с долгами. Мы видим, что ресурс эффективной работы предприятия сегодня есть», — сказал Сергей Суковатый. Начальник управления транспорта рассказал, что к непростой экономической ситуации на ХПАТП-1 привело несколько факторов.

Один из них – это то, что транспортники долгое время перевозили 37 категорий льготников, а это 204 тысячи человек, из-за чего перед предприятием накопились долги со стороны федеральных структур на сумму более 6 миллиардов рублей. Во-вторых, ХПАТП-1 несет гораздо большую налоговую нагрузку по сравнению с коммерческими перевозчиками. В-третьих, учитывая, что средняя протяженность маршрутов в городе составляет 27,5 километра при стоимости проезда 23-25 рублей, тариф в Хабаровске является одним из самых низких в стране.