Четыре новых автобуса российского производства прибыли в Хабаровск. Уже скоро они появятся на городских маршрутах. Автобусы сконструированы с учетом не только российских, но и самых строгих – европейских технических регламентов. «Перед вами современный уникальный продукт на рынке, сделанный в России. В конструкции применены самые современные технологии. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Он безопасен, мы постарались учесть все нюансы, чтобы пассажирам было комфортно. Здесь оборудован пандус для перевозки инвалидов-колясочников, удобно это и для пожилых людей. Примерены современные материалы отделки, система безопасности позволяет контролировать салон, а информация с камер пишется на жесткий диск и предоставляется заказчику по первому требованию», — рассказал директор по региональным продажам группы компаний «Волгобас» Сергей Букрин.

Автобусы завода «Volgabus» «Волжанин 5270» рассчитаны на перевозку ста четырёх пасссажиров, в каждом двадцать восемь сидячих мест. Они станут первыми муниципальными машинами, которые будут работать на газомоторном топливе. Городскому бюджету каждый из них обошелся в 5,8 миллиона рублей. Снизить итоговую стоимость удалось за счет субсидии, полученной по федеральной программе на закупку транспорта на газомоторном топливе.

Как утверждают специалисты, эксплуатация такого автобуса для транспортного предприятия будет стоить дешевле в два раза, ведь газ гораздо экономичнее и дешевле бензина. Сэкономить удастся и на ремонте – производитель дает гарантию 2 года на обслуживание. Хабаровск стал первым городом на Дальнем Востоке России, который закупил для муниципальных нужд автобусы Волжского завода.

Пока в столицу Дальнего Востока прибыли четыре машины, к концу недели ожидается новая партия, также из четырех автобусов. Машины выйдут на линию, после прохождения всех необходимых регистрационных процедур.