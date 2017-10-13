Семьи из китайского города Фуюань прибыли с дружественным визитом в дальневосточную столицу. В составе делегации более ста человек – это родители, дети, бабушки и дедушки. Мероприятие организовано администрациями двух приграничных городов – Хабаровска и Фуюаня. В краевом центре у гостей из Поднебесной запланированы дружеские встречи с хабаровскими семьями. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Это ответный визит – ровно год назад делегация семей россиян побывала в приграничном китайском городе. Подобные встречи становятся доброй традицией. «Мы отбирали те семьи, где дети изучают китайский язык. Те, кто интересуется историей, культурой, традициями этой страны, чтобы они могли найти общий язык со своими сверстниками и их семьями.

В составе делегации с китайской стороны горожане, которые проявили себя в общественной жизни, профессиональной деятельности, их семьи. Их отбирало Народное правительство города Фуюань. Это и учителя, и работники сельского хозяйства, и предприниматели, и люди других профессий», рассказал заместитель мэра Хабаровска по международным связям Александр Александров. Многие из гостей приехали в Россию впервые. И поэтому здесь их ждет обширная программа – обзорная экскурсия по городу, посещение образовательных и культурных учреждений, торговых центров.

Сотрудница управления порта города Фуюань Сон Сюомэй приехала в Хабаровск с маленьким сыном и свекровью. Муж не смог – он охотинспектор, и сейчас очень занят на работе. Девушка говорит, что как только узнала о наборе в группу, сразу откликнулась на это предложение. «Мы всегда знали, что наши города связывают добрые дружеские отношения, и хотели своими глазами увидеть Хабаровск.

Мы приехали сюда впервые, но сразу почувствовали, что здесь живут такие прекрасные люди – так радушно нас встречали. Я счастлива!», — сказала Сон Сюомэй. Кульминацией российско-китайской встречи станет совместный праздничный концерт творческих коллективов обоих городов. Он пройдет в субботу, 14 октября, в культурно-спортивном комплексе «Арсеналец». Делегация китайских семей пробудет в Хабаровске до воскресенья.