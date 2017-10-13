Два остановочных пункта на маршрутах пассажирских перевозок в Хабаровске вскоре поменяют свои названия. В соответствии с постановлением администрации города остановочный пункт «Судостроительный техникум», расположенный на ул. Гагарина, станет называться «СНТ «Черемушки» (садовое некоммерческое товарищество «Черемушки»). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
А остановка «Кооперативный университет» на улице Ленина будет называться «Гидрометцентр». Дело в том, что расположенные на этих улицах учебные заведения теперь имеют другие названия, и в управление транспорта с просьбой о переименовании остановок обратились и жители, и руководители организаций. Новые названия были выбраны из вариантов, предложенных горожанами.
Эта запись была опубликована 13.10.2017в 19:48. В рубриках: Общество.
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