Два остановочных пункта на маршрутах пассажирских перевозок в Хабаровске вскоре поменяют свои названия. В соответствии с постановлением администрации города остановочный пункт «Судостроительный техникум», расположенный на ул. Гагарина, станет называться «СНТ «Черемушки» (садовое некоммерческое товарищество «Черемушки»). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

А остановка «Кооперативный университет» на улице Ленина будет называться «Гидрометцентр». Дело в том, что расположенные на этих улицах учебные заведения теперь имеют другие названия, и в управление транспорта с просьбой о переименовании остановок обратились и жители, и руководители организаций. Новые названия были выбраны из вариантов, предложенных горожанами.