Развитие средств массовой информации региона обсудили в Правительстве края

В Правительстве края состоялся семинар-совещание редакторов краевых и муниципальных средств массовой информации. Впервые мероприятие прошло в новом формате: на обратной видеосвязи с Губернатором края участие в нем приняли сотрудники районных редакций и главы муниципальных образований. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как отметил в своем докладе заместитель Председателя Правительства края по вопросам внутренней политики Виктор Марценко, сегодня Хабаровский край входит в тройку лидеров среди регионов Дальнего Востока по количеству официально зарегистрированных СМИ. В крае действуют 185 газет, журналов, радиостанций, телекомпаний, электронных изданий.

«Единое информационное поле формируют как крупные представители медиа-отрасли, так и «малая пресса», конкурентное преимущество которой – возможность дойти до каждого читателя персонально на уровне поселения, муниципалитета. Это — большой ресурс и, в тоже время, — большая ответственность. Основной целью нашей встречи является оценка ситуации в отрасли, а также поиск новых форм и перспективных направлений сотрудничества. Уверен, подобные диалоговые площадки станут постоянной формой взаимодействия», — подчеркнул Виктор Марценко.

Он также добавил, что сегодня в Хабаровском крае успешно реализуются важные федеральные проекты, направленные на развитие и модернизацию региона. Поэтому первоочередной задачей является доведение информации о происходящих событиях до широкой аудитории.

В ходе семинара руководители СМИ подняли такие темы, как подготовка и поддержка молодых журналистов, выработка новых форм поддержки краевых и региональных СМИ, решение вопросов оперативной доставки печатной прессы в населенные пункты края.

Губернатор Вячеслав Шпорт поручил проработать высказанные предложения и провести анализ сложившейся в отрасли ситуации.