На строительстве школы в микрорайоне «Ореховая сопка» идёт отделка внутри учебных блоков. Строители монтируют перегородки, шпаклюют стены. Снаружи полным ходом ведутся работы по облицовке фасадов корпусов. На объекты «космической школы» – а это 5 блоков – уже подано отопление. Завершены кровельные работы – по заверению строителей, здания защищены от влаги. Сейчас рабочие занимаются установкой вентиляционного оборудования. Кроме того, внутри некоторых корпусов идет отладка инженерных коммуникаций. «Завершается работы по благоустройству так называемого спортивного ядра. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Это различные площадки для занятий футболом, теннисом и баскетболом. Кроме того, обустраиваются несколько площадок для детей начальной школы. Завершаются работы по обустройству беговой дорожки», — рассказал заместитель мэра Хабаровска, директор департамента архитектуры, строительства и землепользования Сергей Сергейчук. С начала месяца на объекте подрядчики значительно увеличили количество рабочих. В основном они занимаются внутренней отделкой учебных корпусов.

Ориентировочно через месяц закончится поставка оборудования и мебели для комплектации классов. «Это не только парты и стулья, но и высокотехнологичное оборудование для кабинетов физики, химии, астрономии. Вместе с поставкой мебели и приборов будет идти процесс комплектации кабинетов», — сообщил Сергей Сергейчук. — В целом я оцениваю готовность объекта на 85 процентов». Общая территория, на которой ведутся работы, составляет почти 3,5 гектара. Строительство профильной школы стартовало в декабре 2016 года. Она рассчитана на 800 учеников. Здесь будут готовить специалистов для работы в сфере освоения космоса. Финансирование осуществляется из трех уровней бюджета: федерального, краевого и городского. Общая стоимость объекта составит почти миллиард рублей.