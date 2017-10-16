Превышения ПДК вредных веществ в воздухе Хабаровска не зарегистрировано

Причиной задымленности в Хабаровске, возникшей минувшей ночью, являются множественные возгорания в Приморском крае, Еврейской автономии, а также КНР. По данным информационной системы дистанционного мониторинга больше всего природных пожаров зарегистрировано в ЕАО. Ветер юго-западного направления несёт дым в сторону краевой столицы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
По информации Дальневосточного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, превышения ПДК вредных веществ в пробах атмосферного воздуха не зарегистрировано. Ситуация находится на контроле специалистов, пробы воздуха берут несколько раз в сутки.
Как сообщили в управлении лесами Правительства края, на 10:00 16 октября 2017 года действующих лесных пожаров на территории региона не зарегистрировано. Возгорания возле Новокуровки Хабаровского района и Монгол Ульчского района потушены. Угроз населенным пунктам нет. Всего с начала пожароопасного сезона на территории Хабаровского края было зарегистрировано 270 лесных пожаров на площади более 39 тыс. га.
Эта запись была опубликована 16.10.2017в 20:04. В рубриках: Общество.
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