Превышения ПДК вредных веществ в воздухе Хабаровска не зарегистрировано

Причиной задымленности в Хабаровске, возникшей минувшей ночью, являются множественные возгорания в Приморском крае, Еврейской автономии, а также КНР. По данным информационной системы дистанционного мониторинга больше всего природных пожаров зарегистрировано в ЕАО. Ветер юго-западного направления несёт дым в сторону краевой столицы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По информации Дальневосточного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, превышения ПДК вредных веществ в пробах атмосферного воздуха не зарегистрировано. Ситуация находится на контроле специалистов, пробы воздуха берут несколько раз в сутки.

Как сообщили в управлении лесами Правительства края, на 10:00 16 октября 2017 года действующих лесных пожаров на территории региона не зарегистрировано. Возгорания возле Новокуровки Хабаровского района и Монгол Ульчского района потушены. Угроз населенным пунктам нет. Всего с начала пожароопасного сезона на территории Хабаровского края было зарегистрировано 270 лесных пожаров на площади более 39 тыс. га.