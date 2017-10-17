Дальний Восток получит субсидию на авиаперевозки

В 2018 году Правительство России должно обеспечить в приоритетном порядке из федерального бюджета средства на предоставление в течение всего года субсидий на обеспечение доступности воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно. Соответствующее поручение подписал Президент России по итогам прошедшего во Владивостоке президиума Государственного совета.

«Транспортная доступность – один из самых актуальных вопросов для Дальнего Востока. Полноценное развитие региона, занимающего более трети страны, невозможно без преодоления существующих инфраструктурных ограничений. Один из самых острых вопросов – связь Дальнего Востока с европейской частью страны. Для того, чтобы дальневосточники могли больше и по доступным ценам летать, а на Дальний Восток прилетать жители европейской части России Минвостокразвития внесло предложения о предоставления субсидий авиаперевозок с Дальнего Востока в европейскую часть и обратно на долгосрочной основе», – отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Обеспечение транспортной доступности Дальнего Востока стало одним из основных вопросов прошедшего во Владивостоке заседания президиума Госсовета. Как отметил Президент России Владимир Путин, «исключительное значение для дальневосточных регионов имеет воздушный транспорт». С 2010 года для Дальнего Востока действует программа субсидирования авиаперевозок. За восемь лет число таких маршрутов выросло почти в три раза. Вместе с тем, как заметил глава государства, «в этом году возникли проблемы с доступностью субсидированных авиабилетов».

«Нам нужно создать условия, когда люди, проживающие в любом регионе Российской Федерации, чувствовали, что они живут в единой стране», – сказал Владимир Путин.

По словам главы государства, «очевидна потребность в развитии внутренних маршрутов, и это отдельная очень важная задача». Отдельной задачей является, по мнению национального лидера, обеспечение пассажирского сообщения дальневосточных островов с материком. «Это напрямую касается Камчатского края, где сейчас действует только авиация, хотя есть огромные возможности для использования морских путей», – уточнил он.

Дальнему Востоку были предоставлены субсидии из федерального бюджета для обеспечения авиаперевозок в европейскую часть страны и обратно для молодежи до 23 лет, женщин в возрасте свыше 55 лет, мужчин в возрасте свыше 60 лет, инвалидов I группы и инвалидов с детства II или III группы с 1 апреля по 31 октября .

В 2016 году при финансировании в 4,4 млрд. рублей по трем федеральным программам субсидирования авиаперевозок перевезено 634 509 пассажиров, в 2017 году при 4,02 млрд. рублей — 450 000 пассажиров. Выделяемые средства не обеспечивают всех граждан льготных категорий билетами по спецтарифу, продажи которых на Дальнем Востоке были закрыты с 1 июня 2017 г. в связи с полным освоением авиакомпаниями выделенных из федерального бюджета средств. Дополнительная потребность — 4,06 млрд. рублей из них по 19 дальнемагистральным маршрутам – 1 476,6 млн. рублей, по 35 межрегиональным – 2 585,5 млн. рублей (около 455 000 пассажиров).

Также Минвостокразвития России обсуждает с ПАО «Аэрофлот» вопрос продления до 2025 года действия «плоских тарифов» из Москвы по пяти дальневосточным направлениям: в г. Владивосток, г. Петропавловск-Камчатский, г. Хабаровск, г. Южно-Сахалинск, г. Магадан (13 200 рублей в одну сторону, 22 000 рублей — туда-обратно).

Кроме того, как пояснил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов, в целях обеспечения равных возможностей для реализации конституционных прав граждан на всей территории страны с учетом большой востребованности социальной акции ПАО «Аэрофлот», авиакомпаниям, выполняющим рейсы по маршрутам из г. Москвы в направлении городов Анадырь, Благовещенск и Якутск (ОАО «Авиакомпания «Якутия», ОАО АК «Уральские авиалинии», ООО «Авиакомпания «Икар», ПАО «Авиакомпания «ЮТейр») министерством предложено установить реализацию билетов по «плоским тарифам». Прогнозный пассажиропоток на данных маршрутах составит более 360 000 человек.

Напомним, 6 сентября во Владивостоке Президент России Владимир Путин провёл во Владивостоке заседание президиума Государственного совета, посвящённое вопросам комплексного социально-экономического развития регионов Дальнего Востока. Как отметил глава государства, темой обсуждения стало «создание условий для достижения в каждом его регионе уже к середине следующего десятилетия качественных, очевидных для всех изменений».

Темами прошедшего на Дальнем Востоке президиума Государственного совета стали улучшение качества жизни дальневосточников, реализация программы «Дальневосточный гектар», реализация инвестиционных проектов, формирование конкурентоспособного в масштабе Азиатско-Тихоокеанского региона инвестиционного климата и режимов осуществления инвестиций.

«Считаю возможным поставить конкретную задачу: в предстоящие три года все дальневосточные субъекты Федерации должны войти в первую половину национального рейтинга регионов по качеству делового климата. Это значит, что интенсивность, динамика позитивных изменений на Дальнем Востоке должна быть действительно опережающей», – подчеркнул Владимир Путин.