Хабаровская детская музыкально-хоровая школа «Тополёк» отмечает 50-летие. Праздничный концерт, посвящённый юбилею, состоится 5 ноября в 11 часов в краевой филармонии. Первая на Дальнем Востоке хоровая студия открылась в 1967 году, в детскую музыкально-хоровую школу «Тополёк» её реорганизовали в 1991-ом. Это единственная музыкальная школа в Хабаровске, где существует хор мальчиков. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как сообщили в управлении культуры мэрии, сейчас в учреждении занимаются свыше 250 человек с 4 до 18 лет, чуть более 200 из них учатся бесплатно. За полувековую историю школу окончили более 700 человек. Некоторые из них стали профессиональными музыкантами, победителями и лауреатами региональных и международных конкурсов. Школа «Тополёк» включена в Национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России».

С 2013 года школа также является одним из ведущих образовательных учреждений России, в этом же году она стала победителем городского конкурса среди муниципальных учреждений культуры в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей». На торжественном концерте работников школы наградят почётными грамотами и благодарностями мэра, городской думы и министерства культуры Хабаровского края.