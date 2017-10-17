В Хабаровском крае зарегистрирован 7000 договор пользования «ДВ-гектаром»

В Хабаровском крае продолжается реализация федерального проекта «Дальневосточный гектар». По данным министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики края, зарегистрирован 7000 договор безвозмездного пользования земельным наделом. Участок находится в Верхнебуреинском районе, в километре от поселка Герби. Владелец намерен использовать его под ведение личного подсобного хозяйства. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По данным на 17 октября 2017 года через федеральную информационную систему «НаДальнийВосток.рф» в Хабаровском крае с начала действия проекта подано 15810 заявлений. Десятая часть всех заявок – из других регионов страна. Лидирует Москва – 124 заявки. Также за гектарами обращаются жители Свердловской области, Приморского края, республики Крым и других субъектов.

Между тем, по итогам заседания Президиума Госсовета во Владивостоке Президент Владимир Путин дал поручение расширить применение программы «Дальневосточный гектар». Теперь участники Госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, смогут взять в безвозмездное пользование земельный участок на Дальнем Востоке. Одно из условий – поручение ими гражданства РФ в установленном порядке.