«Нулевой день» Гражданского форума прошел в Хабаровске

В Хабаровске прошли мероприятия «Нулевого дня» Гражданского Форума. Так, на «Молодежной площадке», организованной комитетом по молодежной политике Правительства края, работа велась по двум «тематическим вертикалям»: участники панельной дискуссии и форсайт-сессии «Регион будущего» обсудили существующие меры государственной поддержки молодежи, в рамках направления «Сделай Сам» рассмотрели вопросы организации работы с некоммерческими организациями, в том числе, на базе образовательных учреждений. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как отметил на открытии «площадки» заместитель министра внутренней политики и информации края – начальник управления общественных проектов Денис Митрофанов, молодежь региона сегодня активно включается в диалог власти и общества: «На территории края постоянно реализуются различные молодежные инициативы. Уверен, что в рамках этой площадки вы получите тот опыт, который пригодится вам для разработки и дальнейшей реализации интересных идей и проектов».

Еще одним важным событием «Нулевого дня» стало мероприятие статуса федерального округа — заседание Ассоциации общественных палат Дальнего Востока. В ходе встречи, в частности, обсуждались перспективы развития общественного контроля.

«В Хабаровском крае накоплен значительный опыт работы по вопросам осуществления общественного контроля. Также созданы все необходимые условия для его реализации. Я убежден, что представителям дальневосточных Общественных палат тоже есть, что сказать по этому поводу. Заседания Ассоциации должны стать не только площадкой для обмена опытом, но и местом для дискуссий по обсуждению актуальных для дальневосточников проблем и выработки конкретных предложений для федеральных, региональных властей по вопросам осуществления общественного контроля», — подчеркнул заместитель председателя Правительства Хабаровского края по вопросам внутренней политики Виктор Марценко.

Завтра в Хабаровске начнется основная программа мероприятий Гражданского форума, который объединит более 400 представителей власти и бизнеса, межрегиональных общественных организаций, некоммерческого сектора, молодежи. Для них организуют 35 дискуссионных площадок, экспертных сессий, тренингов и семинаров. Несмотря на то, что регистрация уже завершилась, на Форум может прийти любой желающий.