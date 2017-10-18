Выставка-ярмарка «Наш выбор 27» станет международной

В Правительстве края состоялась презентация концепции выставки-ярмарки «Наш выбор 27», которая пройдет в Хабаровске с 9 по 10 июня 2018 года. Будущее мероприятие получит международный статус, что позволит привлечь участников из стран АТР. Впервые у предпринимателей края появится возможность заключить выгодные контакты с российскими и иностранными компаниями. На набережной разметят деловую площадку для подписания договоров и соглашений. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Сегодня продукция Хабаровского края пользуется спросом в Китае – предприятия экспортируют рыбу, мед, дикоросы, мороженое. Но пока в регионе не так много компаний, которые поставляют продукцию на внешние рынки. Демонстрация возможностей наших предприятий на выставке-ярмарке поможет привлечь новых покупателей, бизнес-партнеров, расширить географию реализации продукции», — отметил председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края Николай Крецу.

Всего на ярмарке будет работать около 15 креативных зон. Среди них: кинотеатр под открытым небом, благотворительная и интеллектуальная площадки, зона ЗОЖ, творческий маркет и другие. Кроме того, на набережной установят новый арт-объект в виде логотипа «Наш выбор 27», а на площадке возле стадиона им. Ленина на асфальте появится большой 3D рисунок. Работать над ним будет известный в мире художник Эдгар Мюллер, который изобразит истребитель «Су-35».

В рамках ярмарки пройдет фестиваль «Кухни народов мира». Также участников снова угостят «Амурской ухой» по рецепту Губернатора и напитками на основе дикоросов.