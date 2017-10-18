Инвестиционные возможности Дальнего Востока России представят в Сингапуре – об этом рассказал заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков в ходе заседания Российско-Сингапурской комиссии высокого уровня, состоявшейся на площадке инновационного центра «Сколково» в Москве. Члены комиссии, во главе с сопредседателем, первым вице-премьером Правительства Российской Федерации Игорем Шуваловым, обсудили основные направления сотрудничества между двумя странами, а также взаимодействие на уровне регионов.

«С 23 по 26 октября Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта проведет в Сингапуре роад-шоу инвестиционных проектов и представит двум десяткам ведущих сингапурских компаний возможности и условия работы на Дальнем Востоке страны», — сообщил Александр Крутиков.

Еще одним направлением сотрудничества Дальневосточного федерального округа является совместная работа с Национальным университетом Сингапура: 1 сентября в Дальневосточном университете стартовала совместная со школой управления Ли Куан Ю MBA программа «Бизнес в Азии». Программа нацелена на развитие компетенций в области продвижения российских компаний на азиатских рынках.

«20 студентов – собственников и руководителей дальневосточных компаний – резидентов территорий опережающего развития и свободного порта приступили к обучению», — рассказал замминистра.

Он также предложил собравшимся рассмотреть вопрос о создании специального механизма по сотрудничеству в ДФО в рамках межправительственной комиссии.

«Такая практика есть с другими нашими партнерами из Азии, и она показывает свою эффективность, помогает сфокусировать совместные усилия, добиваться видимого результата», — подчеркнул замминистра.

Напомним, во Владивостоке планируется построить медицинский центр с участием Сигапур Медикал Груп. Для роста деловой активности на Дальнем Востоке России для жителей 18 стран, в том числе Сингапура, введена электронная виза, оформить которую можно через интернет. Виза дает возможность пребывания в течение 8 дней в свободном порту Владивосток. В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина, такой визовый режим будет распространен на все международные аэропорты макрорегиона.

«Это делается для того, чтобы тот потенциал, который есть рядом с Дальним Востоком, конвертировать в развитие самого макрорегиона», — отмечал ранее Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.