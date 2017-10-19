Дальний Восток должен быть доступным

Дальний Восток должен быть связан с другими частями страны через развитое авиационное сообщение. Благодаря этому Дальний Восток станет доступным для россиян, а дальневосточники смогут ощущать себя полноценными жителями страны. Такое мнение выразила член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Приморского края Людмила Табалаева, комментируя подписанные главной государства поручения по итогам заседания президиума Госсовета во Владивостоке.

«Если мы хотим, чтобы на Дальний Восток приезжали люди, если мы хотим, чтобы они оставались, создавали семьи, рожали детей, то нужно решить вопрос с обеспечением транспортной доступности. Главное для страны – ее жители, их социальное самочувствие. Для этого в дальневосточные регионы привлекаются деньги, для бизнеса формируется привлекательный инвестиционный климат, даются льготы предпринимателям. Благодаря новым производствам люди получают хорошую работу. Но важно, чтобы они чувствовали себя частью нашей одной большой страны и могли свободно посещать Центральную Россию», – отметила Людмила Талабаева.

По мнению сенатора, многие годы складывалась такая ситуация, когда Дальний Восток оставался на периферии внимания.

«Люди из центральной части страны не могли ездить в дальневосточные регионы в гости, смотреть территории. Более доступными чем на Дальний Восток были поездки за границу. А Дальний Восток был очень далеко. Сами дальневосточники чувствовали себя оторванными от общей жизни страны. Полет из Владивостока в Москву – более 8 часов, а разница по часовым поясам – более семи часов. Если дальневосточник не понимает, что он живет в единой стране, у него нет возможности приехать в Санкт-Петербург, в Москву, Новосибирск и другие города, это плохо. Для решения этой задачи выделяются средства для субсидирования компаний, которые работают на нашей территории. По пока такие субсидии не решали все проблемы. Ко мне на прием приходит много людей, которые не успели в этом году купить билеты», – прокомментировала сенатор.

Отметим, в 2018 году Правительство России должно обеспечить в приоритетном порядке из федерального бюджета средства на предоставление в течение всего года субсидий на обеспечение доступности воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно. Соответствующее поручение подписал Президент России по итогам прошедшего во Владивостоке президиума Государственного совета.

«Транспортная доступность – один из самых актуальных вопросов для Дальнего Востока. Полноценное развитие региона, занимающего более трети страны, невозможно без преодоления существующих инфраструктурных ограничений. Один из самых острых вопросов – связь Дальнего Востока с европейской частью страны. Для того, чтобы дальневосточники могли больше и по доступным ценам летать, а на Дальний Восток прилетать жители европейской части России Минвостокразвития внесло предложения о предоставления субсидий авиаперевозок с Дальнего Востока в европейскую часть и обратно на долгосрочной основе», – говорил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Обеспечение транспортной доступности Дальнего Востока стало одним из основных вопросов прошедшего во Владивостоке заседания президиума Госсовета. Как отметил Президент России Владимир Путин, «исключительное значение для дальневосточных регионов имеет воздушный транспорт».

Напомним, 6 сентября во Владивостоке Президент России Владимир Путин провёл во Владивостоке заседание президиума Государственного совета, посвящённое вопросам комплексного социально-экономического развития регионов Дальнего Востока. Как отметил глава государства, темой обсуждения стало «создание условий для достижения в каждом его регионе уже к середине следующего десятилетия качественных, очевидных для всех изменений».

Темами прошедшего на Дальнем Востоке президиума Государственного совета стали улучшение качества жизни дальневосточников, реализация программы «Дальневосточный гектар», реализация инвестиционных проектов, формирование конкурентоспособного в масштабе Азиатско-Тихоокеанского региона инвестиционного климата и режимов осуществления инвестиций.

«Считаю возможным поставить конкретную задачу: в предстоящие три года все дальневосточные субъекты Федерации должны войти в первую половину национального рейтинга регионов по качеству делового климата. Это значит, что интенсивность, динамика позитивных изменений на Дальнем Востоке должна быть действительно опережающей», – подчеркнул Владимир Путин.