Дальнему Востоку нужны современные международные аэропорты

Поручение Президента России по включению в зону действия режима Свободного порта Владивосток международных аэропортов Дальнего Востока будет способствовать модернизации инфраструктуры и даст новый виток для развития экономики в регионах. В свою возможность прилета в ряд регионов по электронной визе сделает Дальний Восток более доступным для инвесторов и туристов. Такое мнение выразила член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Приморского края Людмила Табалаева, комментируя подписанные главной государства поручения по итогам заседания президиума Госсовета во Владивостоке.

«Авиационная составляющая Дальнего Востока – это пуповина между восточными территориями и центром страны. Хотя сеть железных дорог разветвлена, мы находимся далеко и ехать поездом долго. Авиаснабжение – важная часть для привлечения инвесторов и туристов. Если по электронным визам можно будет прилетать семь дальневосточных регионов, это будет очень здорово. Таким образом мы даем сигнал бизнес-элите, что мы нацелены на привлечение инвестиций и ждем предпринимателей для создания общих проектов», – считает Людмила Талабаева.

По мнению парламентария, перед регионами стоит задача, как можно быстрее модернизировать инфраструктуру. «На Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Хабаровском край, Магаданской области, Приамурье – везде нужно реконструировать аэропорты, чтобы они стали по-настоящему международными и могли принимать самолеты различного класса. Под такие проекты нужно привлекать международных экспертов и крупных инвесторов», — уточнила она.

Сенатор напомнила о том, что сингапурская компания «Чанги Эйрпортс Интернэшнл» приобрела владивостокский аэропорт Кневичи. «Инвестор вкладывает деньги в строительство второй очереди. Появится еще одна полоса. Будет развиваться сервис, улучшаться качество обслуживания пассажиров. То же самое должно происходить и в других аэропортах. Для того, чтобы к нам приезжали инвесторы и вложили средства в проекты, они вначале должны увидеть территории, познакомиться с регионами. Надо, чтобы у предпринимателей была возможность прилететь на хорошем самолете, из своей страны. Для них это должно быть комфортное путешествие. Они должны понимать, что регион развивается, создаются новые условия, строится инфраструктура. Это важно», – считает Людмила Талабаева.

По итогам заседания Госсовета во Владивостоке Президент России Владимир Путин дал поручение сделать Дальний Восток доступнее для иностранцев. Восемь аэропортов Дальнего Востока будут включены в зону действия режима Свободного порта Владивосток. Поручение должно быть выполнено до конца этого года. Благодаря расширению механизма применения электронной визы Дальний Восток станет значительно привлекательнее и доступнее как для туристов, так и для инвесторов. Сейчас этот режим успешно реализован в Приморье: иностранцы могут прилетать в аэропорт «Кневичи» во Владивостоке.

«Распространение режима Свободного порта на международные аэропорты – важное решение, влияющее на развитие многих отраслей экономики. Упрощенный визовый режим позволит расширить чартерные программы, в первую очередь, со странами АТР. По электронным визам на Дальний Восток смогут прилетать инвесторы и туристы из 18 стран. Это позволит активизировать деловое общение, привлечь больше инвесторов и запустить больше инвестиционных проектов, а также даст дополнительное развитие туристической отрасли на Дальнем Востоке», – отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Реализация поручения главы государства обеспечит возможность иностранным гражданам прилетать в дальневосточные регионы, в которых функционируют аэропорты с международным статусом, в упрощенном порядке – по электронной визе.

По электронной визе иностранные граждане смогут прилететь в такие международные аэропорты как «Угольный» (Анадырь) и «Бухта проведения» на Чукотке, «Игнатьево» (Благовещенск) в Амурской области, «Елизово» (Петропавловск-Камчатский) на Камчатке, «Новый» (Хабаровск) и «Дземги» (Комсомольск-на-Амуре) в Хабаровском крае, «Сокол» (Магадан) в Магаданской области, «Хомутово» (Южно-Сахалинск) на Сахалине.

Напомним, 6 сентября во Владивостоке Президент России Владимир Путин провёл во Владивостоке заседание президиума Государственного совета, посвящённое вопросам комплексного социально-экономического развития регионов Дальнего Востока. Как отметил глава государства, темой обсуждения стало «создание условий для достижения в каждом его регионе уже к середине следующего десятилетия качественных, очевидных для всех изменений».