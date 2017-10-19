Проект международного уголовного кодекса представил на ВФМС молодой юрист из Хабаровска

Представитель края Максим Сикач заявил о себе на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов. В рамках научно-образовательной и дискуссионной программы он представил разработанный им проект международного уголовного кодекса. Документ — основа ещё одной разработки хабаровчанина — создания миротворческих судов на пограничной территории враждующих стран. Этот институт должен стать заменой устаревшим международным трибуналам. Кодекс разделен на общую и особенную части, которая включает в том числе, преступления против личности, половой неприкосновенности, личных свобод и др.

На фестивале хабаровчанин осуществил свою давнюю мечту – он встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и рассказал ему о своем проекте. Главу МИДа разработанный кодекс заинтересовал. «Сергей Лавров сказал, что нужно посмотреть на документ и дал мне контакты своего атташе, с которым мы будем держать связь. Надеюсь, что в итоге мой проект представят в Совете Безопасности ООН», — поделился впечатлениями от встречи Максим Сикач.

Вместе с другими молодыми активистами края Максим также обсудил свои достижения с Губернатором Вячеславом Шпортом. «Фестиваль – это как раз та площадка, где можно обсудить свои идеи с разными людьми. Другого такого момента может и не быть. Все проекты, заявленные нашей молодежью, – реальные, жизненные. И я, как член команды, вместе с ребятами буду работать на дискуссионных площадках, с тем, чтобы мы потом обобщили знания и опыт, полученные на фестивале, и вместе внедряли их на территории края» — подчеркнул глава региона.

XIX Всемирный Фестиваль молодежи и студентов завершится 22 октября. Для участников и гостей мероприятия организованы насыщенная образовательная, дискуссионная, культурная и спортивная программа. «Дневники фестиваля» расскажут о самых заметных событиях международного слёта.