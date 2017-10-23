Шестьдесят человек приняли участие в выполнении норм ГТО в минувшее воскресенье. Впервые в истории физкультурно-спортивного комплекса в Хабаровске был проведен туристский поход с проверкой туристских навыков. Это одно из испытаний, которое входит в состав физкультурно-спортивного комплекса. Особенность испытания на знание основ туристического дела в том, что оно командное. Участники разделяются на группы в среднем по четыре человека и демонстрируют не только свои знания и навыки, но и способность к взаимовыручке, слаженным действиям. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Само испытание состоит из двенадцати этапов, среди которых: разведение костра и приготовление кипятка в ограниченное время и с ограниченными ресурсами, спасательные работы – навыки первой помощи и переноска раненого, умение вязать узлы, устанавливать палатку, переправляться по веревочным мостикам и передвигаться по-пластунски.

В зависимости от того, сколько тестов прошли участники с положительным результатом, будет приниматься решение о том, знак какого достоинства пополнит их личные копилки. Результаты будут подведены в ближайшее время. В составе команд, которые приняли участие в тестировании на проверку туристических навыков, были сотрудники администрации города, Хабаровской таможни, Центра инновационных технологий, нефтеперерабатывающего завода – свыше двадцати подразделений и ведомств города. А также горожане, которые участвовали в выполнении норм ГТО без своих рабочих коллективов. Всего на старт вышли 34 мужчины и 26 женщин.

Следующее тестирование на нормы комплекса «Готов к труду и обороне» в Хабаровске состоится в спорткомплексе стадиона «Юность». Те, кто еще не выполнил нормативы по плаванию и стрельбе или желает улучшить свои результаты, могут сделать это 11 ноября.