На автодороге Лидога – Ванино заработает экстренный вызов «112»

Заключено трехстороннее соглашение по организации и обслуживанию телефона экстренных служб «112» на автодороге Лидога – Ванино. Документ подписали министерство информационных технологий и связи края, Тихоокеанский государственный университет и ПАО «МТС». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В рамках соглашения до конца 2017 года планируется установить три базовые станции подвижной радиотелефонной связи, которые будут работать от солнечных батарей и ветрогенераторов. Проект энергонезависимой станции, разработанный учеными ТОГУ, позволит получить доступ к вызову службы «112». Зона покрытия составит 49 км автодороги (15% всей протяженности трассы). Сотовый провайдер займется обеспечением прохождения голосового трафика.

«Предстоит сложная работа по реализации проекта: строительство площадок для антенно-мачтовых сооружений, размещение оборудования связи и организации автономного электроснабжения в отдаленных и труднодоступных местностях», — отметил министр информационных технологий и связи края Сергей Федоров.

При успешном тестировании до конца 2020 года экстренной радиотелефонной связью планируется обеспечить до 70% магистрали.

Отметим, трасса Лидога – Ванино — один из главных транспортных узлов региона, который обеспечивает транспортное сообщение между шестью муниципальными районами края, выход федеральных дорог «Амур» и «Уссури» к городу Президентского внимания – Комсомольску-на-Амуре, а также к морским международным портам Ванино и Советская Гавань.