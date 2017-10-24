На Дальнем Востоке появится фабрика по производству LED освещения

Соглашение о строительстве фабрики по производству LED (светодиодное) освещения в Дальневосточном федеральном округе подписали Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, компании «ХЁНДЭ Корпорейшн», «Кигрид» и ООО «ЛЕДСТРОЙ».

Согласно документу, до конца первого квартала 2018 года будет разработано техническое решение и финансовая структура, а также технико-экономическое обоснование проекта, который будет представлен правительствам Российской Федерации и Республики Корея и финансовым институтам обеих стран. Общая сумма инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей.

«Мы сейчас находимся на начальной стадии реализации данного проекта. Остается еще ряд вопросов, которые требуется согласовать, к примеру получение гарантии на будущие заказы, регистрация юридического лица в качестве резидента особой экономической зоны и тд. Однако в качестве финального результата мы ожидаем увидеть не только высоко-технологичную продукцию LED, но и вклад в социальное и экономическое развитие Дальневосточного региона», – прокомментировал подписание соглашения глава Представительства компании Хёндэ Корпорейшн в России Ли Джей Хван.

Как отмечал ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, благодаря льготам и преференциям, действующим в макрорегионе, за последние три года в ДФО привлечено 55 млрд долларов США инвестиций, в том числе 5 млрд долларов – иностранных инвестиций из ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона.