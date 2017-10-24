Часть парковой территории в районе набережной в Хабаровске может преобразиться

Студенты ТОГУ представили дизайн-проекты реконструкции двух лестниц, ведущих к хабаровской краевой набережной. Одна лестница находится во входной зоне стадиона им. Ленина со стороны ул. Шевченко. Другая — на территории парка «им. Муравьева-Амурского», в народе называемая «Чкаловской». Архитектурные решения молодым урбанистам было предложено создать в рамках реализации приоритетного государственного проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Всего было заявлено 14 разработок с различными стилистическими и конструкторскими решениями. Идеи студентов оценил заместитель министра строительства края — главный архитектор края Александр Селеменев. По его мнению, интересными были предложения по размещению рядом с лестницами фонтанов и дополнительных смотровых площадок.
«Важно, чтобы проекты вписывались в нынешний стиль территории. Парк Муравьева-Амурского — пейзажный, делать из него калейдоскоп не стоит, — отметил главный архитектор края. — Стадион им. Ленина – спортивная зона. Перегружать территорию избыточными функциями, разностильными аттракционами и объектами торговли нельзя».
Лучшие из проектов были представлены Губернатору края. Вячеслав Шпорт идеи по благоустройству поддержал. После внимательного рассмотрения и доработки, инициативы студентов будут предложены проектным организациям для воплощения в ходе реконструкции краевой набережной и, в том числе, при реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Эта запись была опубликована 24.10.2017в 21:35. В рубриках: Общество.
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