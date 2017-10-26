В Хабаровском крае завершился «Северный завоз»

В Правительстве региона подвели итоги «Северного завоза». Заключительное в 2017 году заседание краевого штаба по его организации провел заместитель Председателя Правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Литвинчук. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
На сегодняшний день топливо отгружено в полном объеме — это 44 тыс. тонн (уголь — 20,1 тыс. тонн, нефтепродукты — 23,9 тыс. тонн). Главам районов рекомендовано обеспечить сохранность поставленного топлива и усилить контроль за его рациональным использованием.
В министерстве ЖКХ края отметили, что в результате реконструкции и модернизации котельных, а также мероприятий по сохранности энергии, объемы топлива, завозимого в северные районы края, ежегодно снижаются. За последние 10 лет тоннаж сократился почти в два раза.
Общая стоимость «Северного завоза» в этом году составила 1,67 млрд рублей.
Эта запись была опубликована 26.10.2017в 19:29. В рубриках: Общество.
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