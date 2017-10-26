В Хабаровском крае снизилось количество имущественных преступлений

В Хабаровском крае подвели итоги обеспечения общественной безопасности и правопорядка за 9 месяцев 2017 года. Всего за указанный период в регионе было зарегистрировано свыше 19 тыс. преступлений. Это на 8,1% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отдельный рост преступности отмечается в Ульчском, Амурском и районе им. Полины Осипенко. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в главном управлении по вопросам безопасности Губернатора и Правительства края, зарегистрировано снижение количества разбоев, грабежей, краж, мошенничеств, а также правонарушений в сфере оборота наркотиков . Значительно безопаснее стало в общественных местах и на улицах — число преступлений в сократилось на 14,9% и 12,3% соответственно.

В то же время специалисты отмечают рост числа особо тяжких преступлений, на 18,5 % повысилось количество правонарушений с применением газового и огнестрельного оружия.

«Всего преступления совершили свыше 8 800 жителей края, из них 611 несовершеннолетних. Более 6 тыс. человек преступили закон повторно. Каждое третье преступление, согласно статистике, в крае происходит в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в управлении.

Напомним, в Хабаровском крае действует госпрограмма «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности» и система «Безопасный город», в рамках которых реализуется ряд мероприятий по профилактике правонарушений. Также в обеспечении общественного порядка помогают 145 народных дружин, в которых состоят более 1300 жителей региона.