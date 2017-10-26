Посевные площади в Хабаровском крае планируется увеличить в четыре раза

Вопросы, связанные с развитием сельского хозяйства обсудили на расширенном заседании Правительства Хабаровского края под председательством Губернатора Вячеслав Шпорта.

С основным докладом по этому вопросу выступил заместитель Председателя Правительства края – министр сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Александр Купряков. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По его словам, в регионе реализуется ряд инициатив, нацеленных на модернизацию региональной аграрной политики. Они связаны с новыми мерами поддержки.

Так, в регионе начали выделять субсидии на возмещение части понесённых затрат на создание и модернизацию объектов АПК, строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем, приобретение сельхозтехники, развитие тепличного овощеводства.

«В структуре государственной поддержки в текущем году доля мер, направленных на стимулирование затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, связанных с развитием производства, составляет около 70%. Доля компенсирующих, то есть выдаваемых в связи с произведённой продукцией – около 30%. Ранее указанная пропорция была обратной. Отчасти это продиктовано национальной аграрной политикой, а по большому счёту отражает потребности отрасли края, которая нуждается в инвестиционных вложениях, проведении модернизации, обновлении технического парка. В перспективе это должно привести к ощутимым результатам», — сказал Александр Купряков.

По его словам, основное внимание в ближайшее время будет уделено модернизации машинно-тракторного парка. Это необходимо для обеспечения роста посевных площадей в крае.

«За счёт ввода залежных земель на ближайшую перспективу планируем увеличить посевные площади до 123 тыс. га. Это минимум в четыре раза больше, чем возделываем сегодня», — подчеркнул Александр Купряков.

Внимание на заседании также было уделено развитию овощеводства закрытого грунта. Поддержка этого направления позволила в этом году, по сравнению с прошлым, практически в два раза увеличить площади тепличных хозяйств. (с 3,5 га до 6,1 га).

Губернатор края подчеркнул, что достигнутые результаты являются подтверждением грамотного подхода к развитию сельского хозяйства в крае.

«Больше инициативы стали проявлять жители, которые занимаются сельским хозяйством. Они почувствовали отдачу от государства. Останавливаться на достигнутом нельзя, тем более, что в отрасли еще много проблем. Хабаровский край один из крупнейших в стране, однако доля возделываемых земель в регионе крайне мала. Мы должны активизировать работу не только по обеспечению продовольственной безопасности региона, но и работать в направлении экспорта. Решение об увеличении посевных площадей считаю востребованным и своевременным», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.