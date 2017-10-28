Сегодня в Хабаровске открылся коворкинг-центр «Точка кипения». Площадка запущена Агентством стратегических инициатив на базе Дальневосточного института управления — филиала РАНХиГС. Соответствующее соглашение подписали директор вуза Вячеслав Кушнарев и замдиректора направления «Молодые профессионалы» АСИ Андрей Силинг. В торжественной церемонии принял участие Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Подготовка грамотных управленческих кадров для региональных экономик – прямая задача, которую перед нами ставит Президент России, — отметил в приветственном слове глава региона. — Поэтому появление коворкинга АСИ «Точка кипения» для нашего края – важнейшее событие. Именно у нас сегодня внедряются новые форматы работы с инвесторами, реализуется ряд новаторских проектов. Уверен, площадка будет способствовать построению эффективной коммуникации, позволит обсуждать и внедрять мировые управленческие практики, эффективнее развивать предпринимательство, механизмы и инструменты поддержки социальных проектов».

Особенностью «Точки кипения» в Хабаровске станет ее ориентация на развитие кадрового потенциала, в том числе для промышленных предприятий. Участники площадки намерены оказывать активную поддержку движению «Молодые профессионалы» (WorldSkills) в ДФО, внедрять дуальное образование. Также большое внимание планируется уделять вопросам повышения инвестиционной привлекательности региона, сопровождению крупных проектов, реализуемых на площадках ТОСЭР. Мероприятия в центре будут проходить в формате форсайт-сессий, мастер-классов различных экспертов, программ акселерации, экспертных сессий и презентаций.

Напомним, что формат «Точка кипения» реализуется АСИ с 2014 года. Он предусматривает свободное общение лидеров проектов, возможность получения консультаций ведущих специалистов в разных областях, а также бесплатное участие в образовательных программах. Первые площадки открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Иваново, Петрозаводске, Новосибирске, а недавно – во Владивостоке. Так, в московском коворкинг-центре за три года его существования проведено более 3 тыс. мероприятий. Участие в них уже приняли свыше 150 тыс. человек.