Аграрии края обсудили нюансы ветеринарной сертификации и земельных отношений

В Правительстве края состоялись публичные обсуждения правоприменительной практики в сельскохозяйственной отрасли. Представители власти, общественники и аграрии края обсудили результаты работы региональных управлений ветеринарии и Россельхознадзора за 9 месяцев 2017 года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Представители бизнеса смогли узнать об изменениях в законодательстве, обсудить наиболее частые нарушения хозяйствующими субъектами и положительные примеры добросовестной хозяйственной деятельности. Активное обсуждение среди участников вызвали проблемы земельных отношений, контроль качества и безопасности сырья, рыбной и молочной продукции, ветеринарной сертификации.

«Основная задача – создать общий для всех контролирующих органов подход к организации контрольно-надзорной деятельности, понятный как надзирающим органам, так и бизнесу. Необходимо снизить административную нагрузку на организации и индивидуальных предпринимателей», — отметил начальник управления ветеринарии Правительства края – главный государственный ветеринарный инспектор края Николай Постоев.

Он также отметил, что подобные мероприятия проводятся с целью профилактики нарушений и дают возможность объективно оценить положение дел, позволят внести необходимые коррективы, повысить качество работы контрольных органов. До конца года пройдут ещё шесть таких встреч.

Добавим, публичные обсуждения состоялись в рамках приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», разработанной по поручению Президента РФ Владимира Путина. Документ, утверждённый в декабре прошлого года, предполагает глубокую модификацию существующих процессов в сфере осуществления контроля.