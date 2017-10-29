Ночной пожар в бараке в Хабаровске потушили за полтора часа

В настоящее время сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проводят проверку по факту пожара в жилом двухэтажном доме барачного типа на улице Большой города Хабаровска, причины и виновный устанавливаются. По предварительным данным, возгорание могло произойти от неосторожного обращения с электронагревательными приборами. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Сообщение о пожаре в деревянном бараке поступило на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска в 23.35 (хбр) 28.10.2017 г. По прибытию первых пожарных расчетов на месте было обнаружено возгорание на первом и втором этажах здания. Дом 16-ти квартирный, однако, люди проживали только в 7. До прибытия пожарных расчетов все жильцы вышли самостоятельно на улицу.

Оперативно были поданы два ствола с водой. Для разведки очага пожара и поиска оставшихся возможно людей внутри было сформировано два звена газодымозащитной службы. Бригадами «скорой помощи» три человека были госпитализированы.

Благодаря профессиональным действиям огнеборцев в 00.20 (хбр)

29 октября пожар был локализован. Через 10 минут силами пожарных подразделений было ликвидировано открытое горение. В 01.34 (хбр) 29 октября 2017 года была дана полная ликвидация пожара. Его площадь составила около 150 кв. метров. В результате от огня пострадала нежилая квартира, которую использовали дворники под бытовку, лестничный марш и стена дома. Заселённый людьми подъезд пожарные расчеты спасли от огня.

Всего для ликвидации последствий пожара привлекались 31 человек и 11 единиц техники.