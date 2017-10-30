В Хабаровске после капитального ремонта открыт участок дороги на улице Суворова. В торжественной церемонии по этому случаю приняли участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, мэр дальневосточной столицы Александр Соколов, зампред правительства Хабаровского края – министр промышленности и транспорта Сергей Ивашкин, председатель Хабаровской городской думы Сергей Савков. Дорога имеет три полосы для движения, общая длина отремонтированного участка от Проспекта 60-летия Октября до улицы Сидоренко – 1 километр 611 метров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Строителям понадобилось чуть больше четырех месяцев, чтобы почти полностью удалить старое бетонное основание и подготовить новое, перенести все коммуникации, обустроить ливневую канализацию, положить асфальт. Стоимость этих работ – более 214 миллионов рублей, из них местный бюджет выделил без малого 43 миллиона. «Эта улица имеет особое значение. Много лет здесь делался только текущий ремонт, потому что средств не хватало.

И то, что промышленный район получил возможность пользоваться современной дорогой, это очень важно. Этому способствовали принятые решения по строительству дорог из краевого и городского бюджета. В целом объединенными усилиями мы с задачей развития дорожной сети к территориям опережающего развития в 2017 году справились», -рассказал Александр Соколов. Всего в нынешнем году отремонтировано около тридцати семи километров дорог. В череде последних лет это своеобразный рекорд. По словам мэра, следующим летом предстоит в три раза больше работы – предстоит привести в порядок 58 дорог краевого центра – 93 километра! По оценкам экспертной комиссии Общероссийского Народного Фронта в рейтинге качества российских дорог Хабаровск в нынешнем году переместился с 95 на 24 место.