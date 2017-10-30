В Хабаровске чествовали активных участников пропаганды здорового образа жизни. Благодарственные письма за подписью мэра города получили врачи, физкультурники, специалисты из сферы СМИ, здравоохранения, социальной работы с населением. Всего было награждено 42 человека, которые своей деятельностью способствовали приобщению горожан к ЗОЖ. Праздничный вечер и концерт были посвящены 80-летию управления здравоохранения администрации Хабаровска. «Дата солидная и значимая. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

За 80 лет управление сделало почти невозможное – медицина в городе пошла семимильными шагами в сторону развития. После передачи полномочий в субъект федерации управление сохранилось и продолжает продуктивно работать, в полной мере используя наработки прошлых лет и разрабатывая новые направления в деятельности. Хочется отметить, что это самоотверженные специалисты и профессионалы своего дела, которые работают на благо горожан», — отметил вице-мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Поздравить специалистов управления пришли ветераны отрасли, действующие работники, представители министерства здравоохранения краевого правительства, депутаты Законодательной думы Хабаровского края, городские парламентарии.

Со сцены свои поздравления передавали творческие коллективы краевого центра. «75 лет управление занималось первичной медико-санитарной помощью. Потом эти полномочия перешли в краевое правительство. Вот уже 5 лет мы работаем в направлении профилактики заболеваний, формировании здорового образа жизни у хабаровчан, проводим мероприятия, которые мотивируют горожан отказываться от вредных привычек», — рассказала начальник управления здравоохранения администрации Хабаровска Татьяна Скорик. Силами специалистов управления проводится более 20 крупных акций по профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни и повышения физической активности у горожан.

К ним можно отнести такие акции, как «Шаги здоровья», «Всемирный день ходьбы», «Всемирный день здоровья и спорта», «Ярмарка здоровья», «Зарядка для всех», различные марафоны, конкурсы среди организаций города «Премия здоровья». Разрабатываются и проводятся мероприятия по приобщению хабаровчан к рациональному питанию, акции по сохранения здоровья матери и ребенка. Ежегодно во всех акциях и программах управления участвуют свыше 60 тысяч горожан. Сейчас в управлении здравоохранения администрации Хабаровска готовятся программы сохранения репродуктивного здоровья.