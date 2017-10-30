В Хабаровском крае завершено строительство автодороги «Лидога – Ванино»

В Нанайском районе Хабаровского края в торжественной обстановке сдан участок автодороги «Лидога – Ванино» с 148 по 155 км. До недавнего времени этот отрезок оставался единственным без асфальтового покрытия.

Церемония завершения строительства состоялась на 149 километре. Вячеслав Шпорт, глава Нанайского района Виктор Саватеев и генеральный директор ОАО «Дальстроймеханизация» нажали на символическую кнопку, дав старт движению тяжелой техники. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Губернатор поздравил собравшихся со знаменательным событием, отметив, что завершение строительства является хорошим подарком ко Дню края.

«Значимость этой магистрали трудно переоценить. Она связывает шесть муниципальных районов — Хабаровский, Нанайский, Амурский, Комсомольский, Ванинский и Советско-Гаванский, является составным звеном евроазиатского транспортного коридора «Москва-Чита-Хабаровск-Сахалин». Дорога выводит транспортный поток в направлении наших портов, которые сейчас активно развиваются. Это открывает новые возможности для расширения сотрудничества с АТР. В решении этих вопросов нам помогает Президент РФ Владимир Путин, который поручил активнее решать задачу по укреплению портовой инфраструктуры», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

По словам Губернатора края, строительство дороги шло нелегко. Сложный рельеф, горные реки, крупномасштабное наводнение вносили свои коррективы в сроки. «На некоторых участках оказалось легче изменить маршрут, чем покорить хребты и реки. Тем не менее, мы справились с поставленной задачей», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что после завершения строительства основное внимание будет уделено обеспечению трассы устойчивой сотовой связью, развитию придорожной инфраструктуры. Помимо кафе и гостиниц, здесь появятся пункты полиции, станции АЗС.

Напомним, реализация проекта началась в 1997 году. Более 100 километров дороги, общая протяженность которой составляет 319 км, проходят по горным хребтам Сихотэ-Алиня в районе рек Анюй и Гобилли. Из-за сложного рельефа строителям пришлось проводить взрывные работы, спрямляя участки. Всего вдоль трассы было построено 65 мостовых переходов. В результате протяженность дороги удалось сократить на 28 км.