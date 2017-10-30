В селе Георгиевка ввели в эксплуатацию новую газовую котельную

В Хабаровском крае продолжается программа по газификации населенных пунктов. В рамках празднования 79-й годовщины со дня образования региона, состоялся ввод в эксплуатацию газовой котельной в селе Георгиевка района им. Лазо. В торжественной церемонии приняли участие заместитель Председателя Правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Литвинчук, а также министр ЖКХ края Дарий Тюрин. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Котельная оснащена современными водогрейными котлами, которые оборудованы интеллектуальными системами. Они корректируют работу в зависимости от погодных условий. Основными преимуществами установленного оборудования является низкий уровень шума, высокий КПД, эффективные энергосберегающие технологии», — отметил Анатолий Литвинчук.

Затраты на реализацию проекта составили 43,5 млн руб. Из них средства краевого бюджета – 38,2 млн руб., местного бюджета – 5,3 млн руб.

В настоящее время теплоснабжение села Георгиевка осуществляется от действующей котельной, работающей на угле. В ноябре на энергообъекте пройдут испытания оборудования, после чего подача тепла потребителям начнется с новой котельной, а старую — остановят.